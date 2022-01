La protesta degli irriducibili in coda per denunciare Draghi

Biella – Parte da Biella la Class Action de Noantri contro il governo e il premier colpevoli di avere a più riprese calpestato la Costituzione. Erano una ventina i no vax biellesi del gruppo “Articolo 3” (il riferimento alla Costituzioe non è casuale) che ieri mattina si sono dati appuntamento fuori dalla caserma dei carabinieri di via Fratelli Rosselli in coda per presentare una regolare denuncia nei confronti del presidente del consiglio Mario Draghi. A preparare per tutti la querela è stato un avvocato di Genova. Draghi sarebbe infranto l’articolo 610 del Codice Penale che recita: “Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni”, in riferimento ai vari decreti per evitare la diffusione del coronavirus.