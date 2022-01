Prese le bulle di Piazza Libertà

Alessandria – Sono state finalmente individuate dalla Polizia Municipale le responsabili che sabato pomeriggio in Piazza della Libertà hanno aggredito una ragazzina di 13 anni. Si tratta di tre persone. I fatti risalgono a sabato pomeriggio quando la ragazzina aggredita era uscita per una “vasca” con alcuni amici in corso Roma. Ad un certo punto è stata aggredita da un gruppo di ragazze giovani poco più grandi di lei. Prima le offese reciproche poi gli schiaffoni. Dalle parole ai fatti e le aggreditrici hanno iniziato a picchiarla, prendendola anche a anche calci. I fatti sono stati denunciati lunedì mattina al comando della Polizia Municipale mentre mentre le indagini sono state condotte dal commissario Giuseppe Ceravolo, responsabile dell’Ufficio di polizia giudiziaria della municipale. Quindi la relazione dell’attività investigativa è stata già trasmessa alla Prefettura di Alessandria per competenza.