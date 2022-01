Scuole in tilt, mancano i docenti, sulla cattedra salgono i presidi

Torino – Risulta ormai quasi impossibile reclutare docenti, soprattutto maestri, con tre dosi e disponibili a spostarsi anche se solo per pochi giorni. Così, ai tanti problemi esistenti, qui da noi in Piemonte si aggiunge anche quello delle “supplenze impossibili” che diventa irrisolvibile per via dei contagi. Le difficoltà maggiori si registrano soprattutto nella scuola primaria e nell’infanzia mentre per le secondarie la situazione varia a seconda delle classi di concorso. Anche quando si riesce a trovare un supplente può accadere che non sia vaccinato o che viva molto lontano, e non è detto che accetti di vaccinarsi e di spostarsi senza la garanzia di una supplenza lunga. Proprio per le varie problematiche riscontrate, il tema delle supplenze tornerà sul tavolo domani, durante l’incontro con l’Ufficio scolastico regionale richiesto dalle sigle sindacali Flc Cgil, Cisl Scuola e Uil Scuola.