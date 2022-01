Al Consorzio Servizi alla Persona una nuova presidente

Novi Ligure – Dopo le dimissioni in massa del Cda del Consorzio Servizi alla Persona, ieri pomeriggio l’assemblea dei sindaci ha eletto la nuova presidente Maria Gabriella Mazzarello e i membri del Cda che sono: Claudio Raffaghello, Silvia Picollo, Francesco Chiapuzzo e Barbara Girotto che rivestirà anche le funzioni di vicepresidente.

La nuova presidente Maria Gabriella Mazzarello è una biologa, ex dipendente dell’ospedale San Giacomo di Novi Ligure. In pensione dal 2018, è stata nominata anche nel consiglio di amministrazione del Foral e si è dedicata alla politica (Forza Italia).