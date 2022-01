Drusilla mon amour

di Andrea Guenna – Finalmente una donna in Tv: sexy, intelligente, dissacrante come devono essere le donne.

Una donna che non ha bisogno della legge sul femminicidio perché sa difendersi da sola.

Una donna vera, straordinariamente femminile, rivale e provocante.

Una donna bella, non perché sia bella, ma perché è l’immagine della bellezza, perché sa cosa sia la bellezza e ne assume le caratteristiche.

Una donna che non piagnucola continuamente e non si arrabbia istericamente cercando alleati, ma che sa vincere con calma e intelligenza. Non una donna che alza la voce gracchiando come una cornacchia ma che ti inchioda con la sua analisi freudiana e non sputa sentenze.

Una donna che ama se stessa e chi la ama.

Una donna che sa leggere nel pensiero ma non giudica e va avanti per la sua strada.

Una donna che mantiene aperto il dialogo con una critica che fornisce sempre indicazioni precise in termini positivi esprimendo convinzioni o disappunto senza urtare i sentimenti e le sensibilità degli altri.

Una donna straordinaria per tutte queste ragioni. Un’attrice, scrittrice, drammaturga, diva sagace, Drusilla Foer che nelle serate del 3 e 4 febbraio affiancherà Amadeus sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo.

Una donna compiuta proprio perché una donna non è ma è un uomo che ama essere una donna e forse vuole anche essere amato come una donna.

Si tratta d’un benestante fiorentino che all’anagrafe è registrato come Gianluca Gori, 54 anni.

Tra le tonnellate di stucchevoli oche starnazzanti della Tv di Stato che invocano ogni secondo il diritto a essere donne, finalmente abbiamo una donna vera che non chiede il permesso a nessuno per esserlo, forte, attraente, amabile e noi uomini che siamo più intelligenti e meno ipocriti delle donne e delle femministe, come agli albori della civiltà nel Gan Eden, torniamo ad essere le vere donne nel terzo millennio.

Ti amo Drusilla.