Le statistiche dell’Orso Grigio nel girone di andata e le prossime gare importanti di Serie B

L’Alessandria quest’anno non sta disputando un buon campionato e le statistiche sono particolarmente sfavorevoli, le scommesse calcio danno la squadra piemontese sfavorita, in 18 gare ha racimolato soltanto 17 punti e naviga nella palude della zona play out, concludendo il girone di andata in negativo.

Le statistiche dell’Alessandria

I Mandrogni fuori casa hanno racimolato 7 punti in 9 gare, 6 di questi punti contro Reggina e Spal nelle ultime gare disputate, segno che qualcosa sta migliorando ma gli uomini di Longo dovranno lavorare ancora molto per raggiungere uno stato di forma adatto per combattere nella Serie Cadetta.

Anche in casa la situazione non è migliore, sono soltanto 10 punti in 9 gare, da segnalare la vittoria contro la Cremonese che sicuramente ha migliorato il morale della squadra, nelle ultime gare del girone insieme alla vittoria contro la Reggina, sono queste le gare da incorniciare e da cui bisogna ripartire tatticamente. Determinanti saranno le prossime sfide di febbraio e marzo per capire se l’Alessandria potrà lottare e restare in Serie B.

Le gare di febbraio degli Orsi Grigi

Le quote Betfair sono chiare soprattutto per quanto riguarda le prime 3 gare di febbraio, dove l’Alessandria incontrerà i primi della classe in soli 10 giorni. Dal 5 febbraio al 15 gli avversari saranno Pisa, Brescia e Lecce, tre squadre in lotta per il vertice che hanno come obiettivo la promozione diretta in Serie A. Non tutto è perduto e i Grigi potrebbero strappare qualche punto, solo disputando delle ottime gare nulla sarà impossibile, resta il fatto che si tratta di tre partite proibitive e che gli uomini di Longo dovranno dare il massimo.

Le altre tre gare di febbraio sono più agevoli e alla portata della compagine piemontese, il 19 la sfida è contro l’Ascoli, il 22 ci sarà Alessandria – Perugia e il 26 Cosenza – Alessandria. Queste tre gare saranno fondamentali per determinare la percentuale dell’Alessandria di continuare a lottare per la salvezza.

Le sfide di marzo dell’Alessandria

Il mese di marzo si apre con la sfida contro il Como per proseguire con la gara contro il Crotone, queste due partite sono ampiamente alla portata dell’armata di Longo e più punti riuscirà a strappare più grande sarà il margine favorevole per aggrapparsi con le unghie alla Serie B.

Il 12 marzo c’è Frosinone – Alessandria che potrebbe costituire un’altra gara favorevole, Alessandria – Monza del 15 è una gara non semplice ma i Grigi potranno sfruttare il vantaggio casalingo. Il mese di marzo si chiude con Ternana – Alessandria, un’altra gara in cui i piemontesi potranno lottare per mettere in cassaforte punti preziosi in chiave salvezza.

Anche se l’Alessandria ha chiuso il girone nella zona playout, la zona playoff è distante soltanto 12 punti, caratteristica che rende la Serie B un campionato entusiasmante, proprio perché il frammento di punti che separa le squadre dai playout ai playoff è minimo e un cambio di rotta decisivo potrebbe ribaltare la situazione, a patto che l’Alessandria conduca un campionato straordinario nei mesi finali.