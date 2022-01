Rapinata la filiale Credem di Casale

Casale Monferrato – Verso le quattro di oggi pomeriggio è stata rapinata la filiale della Banca Credem in Via Vigliani angolo Via Quintino Sella. Secondo le prime informazioni i rapinatori sarebbero quattro e sono entrati attraverso un varco praticato da un ufficio contiguo alla banca e sfitto. Una volta dentro si sono fatti consegnare i soldi dagli impiegati increduli, per un ammontare di circa 200.000 euro. I quattro sono immediatamente fuggiti mentre gli impiegati hanno dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Casale che stanno conducendo le indagini mentre è stata attivata la task force anti rapina che sta presidiando la zona con servizi di pattugliamento. Le indagini proseguono coi carabinieri che stanno ascoltando i testimoni per ricostruire la dinamica della rapina.