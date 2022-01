Alunno solo in classe gioca con la maestra

Torino – Non c’è niente da fare, siamo in Italia e quello che succede qui da noi non può succedere altrove. Siamo venuti a sapere che in una scuola elementare di Torino in una classe c’era solo un alunno di otto anni, Pietro, perché i suoi compagni di scuola erano a casa in Dad. La sua testimonianza rilasciata ai colleghi de La Repubblica è sorprendente. Eccola: “Nell’intervallo? Ho giocato a Forza4 con la maestra, ha vinto per tre volte ma alla fine l’ho battuta. Poi abbiamo fatto storia, matematica e geografia. Avevo due maestre per me. Ero a scuola, ma è stato un po’ come fare Dad, perché i miei compagni erano tutti al computer e io ero solo in aula”. Pietro è l’unico scampato nella classe al contatto a rischio con un compagno poi diventato positivo. I compagni sono in Dad, lui no, perché quando c’è stato il caso Covid nella sua classe, lui era ancora a casa in attesa del tampone di guarigione dal virus e quindi ora, da protocollo, può frequentare in presenza e il preside lo ha autorizzato: “Siamo per una scuola in presenza – dice Maurizio Tomeo dirigente dell’istituto comprensivo Nigra, nel cuore di Torino – e lo facciamo quando si può e come si può, seguendo tutte le norme. Se dicessi di non venire interromperei il pubblico servizio”. Nella scuola elementare ci sono 15 classi in quarantena su 22, va meglio nella scuola media dell’istituto dove sono 11 le classi in didattica a distanza su 48 “certo la campagna vaccinale anche fatta nelle scuole avrebbe aiutato” precisa Tomeo. Quindi se le scuole sono aperte è giusto che chi può andare ci vada. Anche da solo, anche se nell’intervallo si gioca con la maestra e non coi compagni

Tutto è molto pittoresco, niente paura siamo a Torino, Italia.