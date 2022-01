Dà l’allarme per una fuga di gas: per fortuna era Metano, col Gpl sarebbe saltato tutto in aria

Alessandria – Ieri pomeriggio una ragazza di 17 anni, rimasta intossicata, ha telefonando ai parenti segnalando una fuga di gas nel suo quartiere in corso Acqui. In uno degli alloggi si era sviluppata una fuga di monossido di carbonio e la giovane, che si trovava in casa, si preoccupata in quanto ha iniziato a sentirsi male e a perdere conoscenza, mentre sono arrivati i soccorsi. Appena dopo i parenti i primi ad arrivare sono stati i militi di Castellazzo Soccorso che grazie al rilevatore di monossido si sono accorti della fuga di gas e hanno allertato i vigili del fuoco. La ragazza è stata portata fuori dall’equipaggio dell’ambulanza ed è stata subito soccorsa e trasportata in codice giallo all’ospedale infantile di Alessandria in stato di semi incoscienza ma non in pericolo di vita. La squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale è riuscita a mettere in sicurezza l’intero appartamento al piano terra evitando che il gas si propagasse ad altri alloggi vicini. La perdita era dovuta al malfunzionamento di una caldaia. Per questo hanno momentaneamente interrotto la fornitura di gas per completare l’operazione di messa in sicurezza dell’abitazione, dove comunque non si sono registrati altri danni. Per fortuna si trattava di Metano perché se si fosse trattato di Gpl la notizia di cronaca avrebbe assunto ben altri contenuti.