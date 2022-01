Dal prossimo anno niente lezione di sabato in tre grandi scuole

Alessandria – “Settimana corta” per il liceo scientifico Galileo Galilei, all’istituto Saluzzo-Plana (e quindi pure al classico e al linguistico) e all’Itis Volta a partire dal prossimo anno scolastico: si andrà a scuola da lunedì a venerdì. Di questa soluzione si parla da qualche anno ma la pandemia ha accelerato i tempi. I vantaggi sono sia a livello organizzativo con le ore di 50 minuti con tutti i docenti a scuola per cui vi sarà una gestione più razionale dell’orario senza lezione al pomeriggio e restando in aula fino alle 14, che didattico in quanto gli studenti avranno due giorni di pausa e di preparazione per la settimana.