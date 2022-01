La famiglia di un noto medico novese mancato improvvisamente prima di Natale avvia una raccolta fondi per il canile di Novi

Novi Ligure – Sono già 2.000 euro i soldi raccolti per la campagna in memoria del noto ginecologo dottor Roberto Pietrasanta mancato lo scorso 15 dicembre a causa di un malore improvviso. La raccolta fondi è stata lanciata dalla famiglia Pietrasanta sulla piattaforma web Gofundme all’insegna dell’amore che il medico provava nei confronti degli animali, in particolare dei cani e la sua vicinanza al canile di Novi dove aveva preso in adozione la cagnetta Zelda che gli ha fatto compagnia per 14 anni. I soldi saranno utilizzati per costruire un nuovo sgambatoio per i circa 65 cani attualmente presenti nel canile comunale. Solo nell’ultimo anno, nonostante il periodo particolare legato alla pandemia, grazie all’impegno giornaliero dei volontari dell’Arca novese, l’associazione di volontariato che si occupa della struttura, sono stati adottati 49 cani.