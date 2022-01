Prossimo il Museo della Grappa a Serravalle Scrivia

Serravalle Scrivia – Il Comune ha presentato in Provincia il progetto esecutivo per la bonifica dell’area Inga, coi relativi espropri di alcuni terreni circostanti. I soldi verranno dal Terzo Valico per quanto concerne le opere compensative. L’investimento totale è di circa 3 milioni di cui 500.000 già utilizzati per la bonifica da amianto del tetto e i restanti 2,5 milioni saranno utilizzati per l’allargamento della strada, col sottopasso ferroviario e una rotatoria che rallenterà la viabilità, permettendo l’immissione dei mezzi in un parcheggio, la cui realizzazione è compresa per metà nella prima tranche dei finanziamenti. L’intero parcheggio sarà completato successivamente con altri fondi. Il secondo lotto, realizzato coi fondi statali riguardanti il recente bando nazionale dedicato al recupero di aree urbane dismesse, interesserà la bonifica dell’area dell’ex Inga per cui è prevista anche la realizzazione di un museo della grappa, ma riguarderà anche le tre grandi aziende serravallesi che hanno fatto la nostra del paese, l’Inga, la Luminosa e la Fidass.