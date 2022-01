Senzatetto prima minaccia un frate per avere un altro pasto caldo poi lo colpisce con un pugno e scappa

Alessandria – Giovedì pomeriggio un frate è stato aggredito da un uomo che, in evidente stato di alterazione, si era già presentato per ritirare il sacchetto con la cena. Quando gliel’hanno dato lui, sbraitando, l’ha buttato per terra, sull’asfalto, spaventando anche una donna che, insieme alla sua bambina, si era attardata coi volontari per chiedere qualche aiuto in più. L’energumeno è rientrato per chiedere a padre Roberto altri due sacchetti ha ricevuto risposta negativa dal francescano che gli ha detto: “No, perché li butti per terra. L’uomo si è ulteriormente alterato aggredendo il frate e colpendolo con un pugno che lo ha mandato al tappeto. Subito è scattato l’allarme e sul posto è intervenuta una squadra volante della questura ma l’uomo aveva nel frattempo fatto perdere le proprie tracce.