Un’Alessandria tatticamente migliore batte il Benevento

Alessandria (Alessandria 2 – Benevento 0) – I Grigi al Mocca vincono meritatamente l’incontro col più forte – sulla carta – Benevento grazie ad una migliore accortezza tattica e a una buona precisione in fase conclusiva. Il Benevento è alla ricerca della vittoria per avvicinare o raggiungere la vetta della classifica, i Mandrogni, in piena lotta play out, vogliono la vittoria per provare a uscire dalle zone calde della retrocessione, in una sfida non certo facile. I padroni di casa scendono in campo col solo Corazza in avanti, alle sue spalle Milanese e Chiarello; Lunetta e Pierozzi i due esterni di centrocampo. Gli ospiti optano per il tridente Insigne – Moncini – Tello, con quest’ultimo che potrebbe scambiarsi la posizione con Acampora, mezzala di centrocampo. In difesa Barba con Vogliacco. Al 38′ arriva il primo gol dei padroni di casa ad opera di Gabriel Lunetta su cross di Mantovani, l’esterno stoppa bene in area, si sposta la sfera sul destro e a giro batte Paleari. Il primo tempo si conclude con gli ospiti in avanti nel tentativo di recuperare. Il raddoppio dell’Alessandria arriva al 9’ della ripresa nel miglior momento del Benevento, dopo che gli ospiti avevano sfiorato il pareggio in due occasioni. Riccardo Chiarello al volo del fantasista mette in porta una corta ribattuta di Vogliacco. La vittoria dell’Alessandria consente di mettere in carniere tre preziosi punti per la lotta salvezza mentre il Benevento ha trovato un palo con Forte ma ha faticato a rendersi pericoloso, non riuscendo a riaprire la partita dopo il 2-0 e rischiando in piú occasioni la terza rete.

Alessandria (3-4-2-1): Pisseri; Parodi, Prestia, Mantovani; Pierozzi, Casarini, Ba, Lunetta (Beghetto al 71′); Milanese, Chiarello; Corazza (Palombi all’88’). In panchina: Arrighini, Beghetto, Benedetti, Bruccini, Coccolo, Crisanto, Dyzeni, Kolaj, Milanese (Marconi al 65′), Pierozzi (Mustacchio al 66′), Palazzi, Palombi. Allenatore: Longo.

Benevento (4-3-3): Paleari; Letizia, Barba (Kamil Glik al 92′), Vogliacco, Masciangelo; Ionita, Calò (Petriccione al 76′), Acampora (58′ Brignola); Tello, Insigne (Sau al 58′), Moncini (Forte al 46′). In panchina: Brignola, Forte, Glik, Gyamnfi, Manfredini, Muraca, Pastina, Petriccione, Sau, Talia, Umile. Allenatore: Caserta.

Arbitro: Antonio Rapuano coadiuvato da Davide Imperiale e Marco Della Croce.

Gol: al 38’ Lunetta; al 54’ Chiarello.

Ammoniti: 32′ Barba (B), 41′ Milanese (A), 57′ Pierozzi (A), 60′ Abul-Malal Ba (A), 73′ Forte (B).