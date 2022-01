Peste suina: la zona a rischio si allarga

Alessandria – La Regione Piemonte con un’ordinanza prevede l’estensione geografica della zona di controllo dell’infezione da Peste Suina Africana ai Comuni compresi nel raggio di 10 km dalla zona infetta, andando così ad interessare i comuni delle province di Asti, Cuneo e Alessandria ricompresi in questo raggio. Nel territorio di questi Comuni è fatto divieto di qualsiasi tipo di attività venatoria, di gestione faunistica e la regolamentazione dell’attività agro-silvo-pastorale che deve essere sottoposta al preventivo parere positivo del Servizio Veterinario della ASL competente per territorio. Le misure avranno decorrenza da domani, lunedì 24 gennaio, e saranno aggiornate in funzione dell’evolversi della situazione epidemiologica. L’ordinanza resterà comunque in vigore fino al 30 aprile 2022.

I comuni interessati sono: