Poliziotto fuori servizio sventa un furto all’Eurospin

Vercelli – Un poliziotto fuori servizio ha notato un uomo, già conosciuto dalle forze dell’ordine, aggirarsi nel supermercato Eurospin di corso De Rege e ha contattato la sala operativa della questura per chiedere l’intervento di una volante. I colleghi hanno trovato l’uomo vicino a una delle casse, mentre poco distante c’erano due buste del supermercato. Probabilmente attendeva che gli addetti si distraessero per darsela a gambe colla refurtiva. Cosa che è puntualmente avvenuta, ma quando si è accorto della presenza degli agenti si è diretto in fretta e furia verso l’uscita dove è stato fermato. Nelle borse che teneva d’occhio c’erano due trapani martello del valore di circa 240 euro. Il responsabile del supermercato ha fornito copia dello scontrino annullato relativo alla merce in questione. Si trattava di un tentativo di furto. La merce è stata restituita, mentre l’uomo è finito in questura.