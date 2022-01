Notizie ingannevoli da Novi Ligure sulle vaccinazioni

di Andrea Guenna – Sono rimasto al telefono mezzora con gli uffici dell’Asl di Novi e mezzora con quelli di Alessandria senza riuscire a parlare con chi dovevo. Da Alessandria non mi hanno risposto, da Novi sì ma è stato come se non mi avessero risposto. Ho chiamato per avere lumi sui dati inerenti l’Ambito Sanitario dell’Asl di Novi. Questo perché ho letto la solita notizia ingannevole sul sito della Cgil alessandrina dove c’è scritto, come se si trattasse d’un primato, che a Novi Ligure hanno vaccinato 100.000 persone. Si tratta di una notizia vera in sé, ma buona solo per i trinariciuti convinti che a Novi, la città più bolscevica della provincia di Alessandria, abbiano raggiunto un record: 100.000 vaccinati!

In proposito si legge: “Quella del 24 gennaio è una giornata importante per il centro vaccinale di Novi Ligure. L’hub, ospitato nel Centro Fieristico Le Dolci Terre, ha infatti tagliato il traguardo delle 100.000 inoculazioni”. Non basta perché segue la dichiarazione del sindaco “leghista” Cabella che aggiunge: “Quella che è stata una mia costante aspirazione per contribuire a risolvere le grosse problematiche di localizzazione di una sede vaccinale dell’ASL nella nostra città ha dato i suoi frutti. Grazie alla collaborazione degli uffici comunali, che hanno operato con la massima celerità per rendere agibile la struttura del centro fieristico (non dimentichiamo che era sprovvisto del regolare certificato di prevenzione incendi), lo stesso centro, diventato Hub vaccinale a disposizione dell’ASL, funziona ininterrottamente dal mese di marzo 2021, raggiungendo oggi i 100.000 vaccini effettuati“. Sono andato a controllare e ho scoperto (vedere tabella) che i residenti dell’ambito Asl di Novi sono poco più di 73.000, per cui a terminare il ciclo di vaccinazioni, che sono tre, avrebbero dovuto essere almeno 200.000, un po’ meno del totale di 219.648 dei residenti, tenendo conto dei circa 20.000 bambini da zero a sei anni.

Siamo a meno della metà di vaccinati sulla popolazione e questo non sembra propriamente un record ma piuttosto un fallimento pazzesco.

Per la precisione.