A dieci anni, un bambino d’una famiglia di trivaccinati contro il Covid, di Covid muore all’ospedale

Torino – Sono tutti vaccinati tre volte, padre, madre, fratelli e sorelle, ma lui, un bambino di dieci anni è morto oggi per Covid nella Terapia Intensiva dell’ospedale infantile Regina Margherita di Torino. Chi l’ha contagiato? Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie non era vaccinato per “precauzioni di salute in una famiglia di vaccinati”, era stato trasferito nella mattinata di ieri dall’ospedale di Mondovì in gravi condizioni. Poi è stato trasferito al Regina Margherita di Torino. Non aveva gravi patologie pregresse ma, una volta arrivato con la febbre alta all’ospedale, è subito partito il trattamento specifico contro il Covid, fino alla dialisi. Ma è morto.