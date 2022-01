Covid: il picco potrebbe essere alle spalle

Torino – La curva dei piemontesi in isolamento per Covid finalmente arretra: sono 171.000 mentre solo domenica erano 173.000. È un segnale, non il primo, che il picco dei contagi in Piemonte è passato e si spera di iniziare a scendere con un ritmo più sostenuto rispetto a quello attuale. Il dato è ancora più evidente se si tiene conto che una settimana fa i positivi erano 9.524 ieri 7.526, quasi duemila in meno. Non basta perché se prendiamo i dati settimanali ci accorgiamo che complessivamente nella settimana che andava da lunedì 10 gennaio a lunedì 17 gennaio i positivi sono stati 97.875, mentre nella settimana successiva che andava dal 17 al 24 (ieri) sono stati 93.408, per un calo di 4.467 casi. La discesa dunque, quella che ancora non si vede sui ricoveri e sulla pressione ospedaliera, è un dato. Si dovrà vedere nei prossimi giorni se, come nelle altre ondate, il picco dei ricoveri e dei decessi seguirà quello dei contagi.