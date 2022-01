Il Comune di Novi paga i debiti vendendo i gioielli di famiglia

Novi Ligure – Fra due giorni scadranno i termini per le domande d’acquisto di sette immobili di cui il più richiesto è un bel palazzo “primi novecento” in Viale Saffi (nella foto) oggi sede della della Banca Carige, ieri della Sip, base d’asta 656.000 euro. Il Comune di Novi è in cerca di soldi per poter pagare le bollette e vende alcuni immobili di sua proprietà. L’incanto si terrà lunedì 31 gennaio alle 10 nella sede comunale di via Gramsci. Oltre alla sede di Carige, l’altro immobile in vendita è quello dell’ex mini market nel centro commerciale di via Terracini. La base d’asta è di 75.330 euro. E ancora: tre appezzamenti nella zona industriale Cipian, a partire rispettivamente da 33.000, 41.000 e 94.300 euro; un terreno in Via Ovada, a partire da 59.000 euro; un terreno in Via Concordia, con annesso fabbricato da demolire a partire da 147.800 euro.