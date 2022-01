Laureato in Legge ma non iscritto all’albo in Italia: condannato

Torino (Giulia Giraudo) – Il dottor Vittorio Vincenzo Zagami, con studio in Alessandria e una vita trascorsa tra l’Italia e la Costa Azzurra, è stato condannato ieri dal tribunale di Torino a un anno e sei mesi di carcere per “truffa ed esercizio abusivo della professione di avvocato”. Secondo la procura avrebbe raggirato una cliente accusata di maltrattamenti, difendendola senza averne titolo, ma chiedendole una parcella di 10.000 euro. Zagami, difeso dall’avvocato Stefano Tizzani, ha sempre negato con forza ogni accusa, affermando di essere laureato in giurisprudenza e di esercitare in Spagna e in Francia. I problemi per lui restano in Italia dove è stato oggetto di azioni disciplinari, cancellazioni dall’albo con richieste di iscrizione in un’altra città. La donna, ascoltata in aula, aveva raccontato la strana difesa avuta nel periodo in cui si era rivolta, su consiglio di un’amica, a Zagami, che aveva una stanza in condivisione con alcuni colleghi avvocati di Alessandria. Lui le aveva detto di aver incaricato la criminologa Roberta Bruzzone come aiuto tecnico per la sua difesa. Da quel che è dato sapere la donna è stata assolta mentre Zagami farà ricorso.