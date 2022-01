Trasportavano la Bamba immersa nella cisterna del vino: arrestati

Torino – Servivano pusher in tutto il Piemonte con un camion che trasportava cisterne di vino piemontese, ma nel vino c’erano anche delle casse di alluminio piene di droga chiuse ermeticamente per nascondere l’odore. La droga era anche dentro dei blocchi che si usano come contrappesi nelle gru svuotati dal cemento. Ma tutto è stato scoperto dai Carabinieri del nucleo investigativo provinciale di Cagliari che hanno smantellato una banda di spacciatori che, con quel sistema criminale, riusciva a importare tonnellate di hashish e cocaina dalla Spagna per piazzarla sul mercato piemontese e italiano. I vertici, secondo l’accusa, erano tre piemontesi, considerati i broker: avrebbero organizzato i viaggi e curato i contatti con i gruppi criminali dei luoghi. A Torino sono stati nove i destinatari delle misure cautelari, accusati a vario titolo di associazione e detenzione di droga. Tra i coinvolti anche Luca Mosole, 55 anni, il cui nome compariva nell’inchiesta dell’ex juventino Michele Padovano — in quanto suo amico di infanzia — la cui condanna fu poi annullata dalla Cassazione. I nove rientrano tra i 19 arrestati (uno irrintracciabile) nell’operazione “Eldorado”, per ricordare il nome dell’aeroporto di Bogotà, in Colombia. La banda secondo gli inquirenti era in grado di muovere circa una tonnellata di droga leggera al mese e tre chili di Bamba. I camion partivano da Torino, facevano tappa a Malaga dove si caricava la droga, per poi tornare con bolla di accompagnamento spagnola in Italia, diretta al sud.