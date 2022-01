Angelo Ferrari è il nuovo supercommissario interregionale per debellare la Peste Suina

Roma (l.m.) – Ieri al Ministero delle Politiche agricole tra il titolare del dicastero, Stefano Patuanelli, il ministro della Salute Roberto Speranza e i presidenti delle due Regioni interessate dall’emergenza, Alberto Cirio per il Piemonte e Giovanni Toti per la Liguria è stato deciso il nome del Commissario Straordinario Interregionale per l’emergenza peste suina africana (Psa). Si trattata di Angelo Ferrari, 68 anni, direttore dell’Istituto Zooprofilattico di Torino che dovrà occuparsi della gestione dell’emergenza da peste suina nell’area fra Piemonte e Liguria. Il nuovo Commissario Interregionale lavorerà in stretto contatto con Giorgio Sapino, il commissario nominato dalla Regione Piemonte per gestione della Peste Suina nei 78 Comuni della provincia di Alessandria. Durante la riunione di ieri sono state definite le modalità per la distribuzione dei 50 milioni di euro a ristoro per gli allevamenti suini mentre si cercherà di definire le misure e gli strumenti normativi per evitare il passaggio della malattia a suini e cinghiali allevati, per liberare il mercato agroalimentare da limitazioni e per indennizzare le aziende danneggiate. A tutt’oggi sono più di 120 le carcasse ritrovate tra Piemonte e Liguria, mentre quelle risultate positive sono 14 in Piemonte e 7 in Liguria, tutte in Comuni al confine tra le due regioni.