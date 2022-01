Giovane donna precipita dalla finestra ma atterra al piano di sotto: è viva

Acqui Terme – Verso le due e mezzo di oggi pomeriggio, per cause in corso di accertamento, una ragazza è precipitata dalla finestra del suo alloggio al secondo piano. Per fortuna è caduta al piano di sotto e le sue condizioni, pur gravi, non destano eccessive preoccupazioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i Vigili del Fuoco oltre a una squadra del 118. Con l’ausilio del reparto degli Speleo Alpino Fluviali la giovane donna è stata calata al piano terra per consentire al personale sanitario di prestarle le prime cure prima del ricovero all’ospedale.

Aggiornamento delle 17:00

La donna ha 23 anni e stava discutendo col fratello forse per motivi economici. Al culmine della lite pare che si sia buttata dalla finestra ma è finita sulla tettoia di plastica della veranda al primo piano e si sarebbe rotta una gamba.