Ovada – Spaccata notturna al bar pasticceria Claudio in corso Saracco a Ovada. Presumibilmente verso le due di notte il o i malviventi hanno divelto la saracinesca e sono entrati portando via i soldi della cassa. Al momento non è stata quantificata l’entità del furto ma sono ingenti i danni causati ai locali. Sul posto sono arrivati carabinieri che stanno conducendo le indagini.