Gara noiosa con tanti gol: pari tra Gozzano e Derthona

Gozzano – Spettacolo mediocre ma pirotecnico per i sei gol – tre per parte – tra Gozzano e Derthona dopo oltre un mese senza partite ufficiali. Il Derthona ha pareggiato per tre a tre sul terreno dei novaresi e comincia il 2022 con qualche certezza in più. Si conferma compagine col miglior rendimento esterno (15 punti, come il Vado che però ha disputato una gara in più), mentre il Gozzano riesce finalmente a sbloccarsi in zona offensiva. I Leoncelli, in campo con un 4-3-3 piuttosto prudente, dopo il rigore messo a segno dai padroni di casa con Montesano (31′) cercano il gol con Diallo che al 42′ riesce a liberarsi dalla morsa di Bane e Ciappellano e trafigge l’incolpevole Vagge. Un minuto dopo replicava Sangiorgio che portava in vantaggio i novaresi. Nella ripresa per i nostri entrano Procopio e Gueye a rilevare Mutti e Kantehcambia. Il Derthona manovrava meglio e all’11’ Luzzetti pareggiava: 2-2. Di nuovo in vantaggio i padroni di casa con Gassama che insaccava una palla vagante nell’area piccola. Pronta la reazione dei Leoncelli che premeva e dieci minuti dopo su rigore Saccà pareggiava: 3-3.

Gozzano 3 – Derthona 3

Gozzano (4-3-3): Vagge; Turato (40′ st Italiano), Ciappellano, Bane, Montesano; Pennati, Cozzari, Castelletto; Sangiorgio (40′ st Faye), Gassama (35′ st Repossi), Cominetti. All.: Schettino.

Derthona (4-3-3): Bertozzi; Gjura, Emiliano, Galliani, Luzzetti (45′ st Chiellini); Filip, Kanteh (1′ st Gueye), Mutti (1′ st Procopio); Saccà (40′ st Romairone), Diallo, Manasiev. All.: Zichella.

Arbitro: Zini di Udine.

Gol:

1° t, 32′ Montesano (G) su rig., 42′ Diallo (D), 43′ Sangiorgio (G);

Corner: 3-5.

Ammoniti: Emiliano, Luzzetti, Manasiev e Chiellini per il Derthona; Ciappellano per il Gozzano.

Recuperi: 1+3.

Spettatori: 100 circa.