Niente treni per i lavori del Terzo Valico: non se ne può più!

Ovada – Bus sostitutivi sulla linea Genova-Ovada-Acqui Terme dalle 14 di sabato 29 gennaio alle 4 di lunedì 31 gennaio e dalle ore 14 di sabato 19 febbraio alle ore 4 di lunedì 21 febbraio. La “Telenovela Ferroviaria Bassopiemontese” continua imperterrita alla faccia dei molti pendolari che sono comprensibilmente sull’orlo di una crisi di nervi. La limitazione alla ferrovia è necessaria per i lavori al Nodo di Genova e Terzo Valico. In particolare sono previste attività al Bivio Polcevera. Gli unici treni a viaggiare sulla linea saranno tra le stazioni di Campo Ligure-Masone e Ovada fino ad Acqui Terme, mentre i bus sostituiranno i treni tra Genova Brignole e Campo Ligure-Masone. I treni della tratta Genova-Arquata Scrivia-Novi Ligure potranno modificare l’orario, anche con anticipi, e non fermeranno a Genova Rivarolo e Sampierdarena. Quest’ultima stazione sarà raggiungibile coi treni della linea Genova-Ventimiglia o coi mezzi Amt.

Ciapa lì!