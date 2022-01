Posta a rilento, salta il pagamento delle bollette

Bosco Marengo – Dopo aver cambiato i numeri civici delle abitazioni la posta fatica ad essere recapitata in tempo. La conseguenza più evidente è che molti residenti non riescono a rispettare le scadenze e non ricevono raccomandate e altre comunicazioni importanti. Poste Italiane ha inviato una comunicazione con la quale si invita a rendere nota ai fornitori di luce, gas e linea telefonica la nuova numerazione. Ma il problema della posta rimane per i circa circa 2.500 del Comune e delle frazioni. Nei giorni scorsi il sindaco di Bosco Marengo Gianfranco Gazzaniga (nella foto) ha incontrato il responsabile dell’ufficio postale di Novi per cui s’è deciso di invitare i cittadini a segnalare in municipio i disservizi e il proprio civico per avere un quadro definitivo della situazione.