Cambio della guardia al vertice della Polizia Comunale di Novi

Novi Ligure – È stato pubblicato il bando per la nomina di un nuovo comandante della Polizia Municipale in forza della norma di mobilità tra enti che prevede la copertura di un posto di istruttore direttivo, funzionario di vigilanza di Categoria D. Nel senso che si va a ricoprire un posto vacante in organico mediante passaggio diretto di dipendenti comunali appartenenti a una qualifica corrispondente. Ad essere destinato a nuovo ruolo è l’attuale comandante della Polizia Municipale Armando Caruso. La cosa era nell’aria tant’è che se ne parlava dai primi di dicembre 2021, quando alcuni esponenti della maggioranza, nel dare la notizia, commentavano il fatto non come una bocciatura ma come una scelta che era nel programma elettorale volta a ristrutturare il comando civich. L’incarico a Caruso, come pure di tutti i dirigenti comunali, è scaduto il 31 dicembre ed ora siamo alla sua sostituzione per cui potranno essere presentate le domande di ammissione al bando.

Foto tratta da Novionline