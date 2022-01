Geirino: i debitori iniziano a pagare

Ovada – Forse per il Centro Polisportivo Ovadese “Il Geirino”, a corto di liquidità al punto che si paventava il fallimento, c’è uno spiraglio di speranza. Infatti le società sportive clienti dell’impianto hanno confermato la disponibilità a saldare gli arretrati nell’arco di pochi giorni. Questo permetterà di pagare le bollette e di restare operativi fino a maggio, in concomitanza con la riapertura della piscina estiva. La buona notizia è arrivata ieri durante il secondo incontro convocato per affrontare l’emergenza. Se tutto va bene, arriveranno 26.000 euro di arretrati mentre il Comune di Ovada ha assicurato che verserà una parte cospicua del contributo annuale previsto.