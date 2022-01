L’Unione Montana Val Lemme latita, Voltaggio pronto a passare in Valle Scrivia

Voltaggio – Divorzio in vista tra il Comune di Voltaggio, ultimo della Val Lemme in Piemonte al confine con la Liguria, pronto a lasciare l’Unione Montana val Lemme per andare con Arquata Scrivia. Per ora niente di ufficiale, ma la volontà dell’amministrazione comunale è di non restare più nell’ente costituito 14 anni fa dopo lo scioglimento della Comunità montana Appennino Aleramico Obertengo in quanto, secondo l’amministrazione comunale, non s’è riusciti a organizzare quasi nessun servizio associato essendo attivo solo l’ufficio tecnico, in sostanza. Voltaggio guarda ad Arquata, “Comune – dice il sindaco Giuseppe Benasso (nella foto) – più grande e organizzato” che con la proposta di Unione montana con Cabella e Fabbrica Curone, mette a disposizione, tra l’altro, l’ufficio tecnico e urbanistico, la possibilità di eseguire accertamenti fiscali, un asilo nido con rette identiche a chi abita ad Arquata. Oltretutto, con Cabella Ligure, Voltaggio condivide già il segretario comunale in convenzione e ha tempo fino al 31 marzo per votare l’eventuale uscita dall’Unione della Val Lemme.