Sempre più malati ma sempre meno medici

Alessandria – Fra i tanti problemi aggravati ed evidenziati dall’epidemia del Covid19, oltre a quella della sanità pubblica che, nonostante quello che ci hanno sempre raccontato, non è propriamente la migliore del mondo, si fa avanti quello della medicina di base (medici generici di famiglia) che sta scomparendo. In provincia di Alessandria sono ben dieci le richieste di pensionamento da parte dei medici di base in meno di un mese, come rende noto l’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri. Perché i medici di famiglia scappano? Secondo molti di loro alla base della scelta sta il fatto che non sono in condizione di svolgere al meglio il proprio lavoro. Specialmente in tempo di epidemia i pazienti non si vogliono vaccinare perché – giustamente aggiungiamo noi di Alessandria Oggi – chiedono di essere curati con le terapoie esistenti che sono efficacissime ma che, forse, i nostri medici conoscono poco. Gli è che i medici che solo qualche anno fa erano circa 400 per circa 400.000 abitanti (un medico ogni circa 1.000 abitanti) oggi sono solo 280 (un medico ogni circa 1.400 abitanti), oltre a 34 pediatri.