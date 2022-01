I carabinieri multano per 26.000 euro imprese d’un cantiere edìle per carenze nella sicurezza

Mombaruzzo – Nel cantiere lavoravano operai di tre ditte astigiane, tutti assunti regolarmente, su impalcature altissime, senza un idoneo piano di montaggio e smontaggio dei ponteggi. Inoltre non c’era un piano di sicurezza idoneo e di coordinamento per portare avanti i lavori. Per questi motivi i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro sono intervenuti in un cantiere edile di Mombaruzzo. Le aziende sanzionate sono di Nizza, Mombaruzzo e Camerano Casasco in provincia di Asti e una vercellese. I Carabinieri hanno rilevate anche carenze nelle attrezzature di sicurezza per i lavoratori che operavano sulle impalcature elevate senza un idoneo piano di montaggio e smontaggio dei ponteggi stessi. Per le violazioni contestate sono state emesse sanzioni per un importo complessivo di 26.000 euro a carico delle quattro imprese. Di particolare gravità sono risultate le violazioni riscontrate dagli uomini della Benemerita per quanto riguarda le misure e i dispositivi di sicurezza che devono accompagnare le attività in quota, la cui mancanza espone i lavoratori al pericolo di incidenti gravi considerata soprattutto l’altezza a cui si trovano ad operare.