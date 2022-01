Mattarella bis, come deciso dall’inizio

di Maurizio Blondet – Una sola cosa mi dispiace: non aver postato questo titolo 5 giorni orsono. Bastava leggere la stampa estera, l’Europa ce lo chiedeva, anzi l’intero “Occidente”. O due giorni fa, quando sono cominciati a riapparire, votazione dopo votazione, i “Mattarella” sulle schede. Quella cui abbiamo assistito non è stata una gara leale. È una manfrina, un teatro, uno sceneggiato con una regia, che va identificata con ogni probabilità nel Colle. Mi chiedevo come mai fosse stata necessaria. Adesso lo sappiamo: è servita a distruggere la “unità” e “compattezza” del centro-destra, la sua povera leadership, la possibilità stessa, per quanto vaga, del coagularsi di una “opposizione” reale, nei numeri capace di mettere in pericolo la “continuità” della dittatura che chiamano “democrazia”. Ora Draghi e Speranza possono farci veramente tutto, a cominciare dall’obbligo vaccinale totale, alla presentazione del Green Pass per entrare nei negozi alimentari, e dai campi di concentramento per i No-Vax. Senza che una voce si alzi a mormorare che no, così è troppo, così non si può. Comincia veramente adesso la parte più dura della prova.

Preghiamo più intensamente perché sia resa breve.