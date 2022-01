La primavera sta arrivando per tutti

di Andrea Guenna – Il Fratello Franco Battiato aveva previsto molte cose. In questo brano aveva raccontato la Vita di oggi. Una vita pagana, priva di quel Sacro che è la scintilla iniziale. Quelli come noi non sono ricchi ma invincibili perché hanno la tremenda forza della verità che supera ogni ostacolo. A noi regaliamo il brano musicale di un Uomo che aveva capito e credeva di essere solo. Oggi noi non siamo più soli e forse possiamo farcela, in nome della Verità, della Libertà, della Civiltà, della Ragione e dell’Amore.

Viva l’Italia cristiana, libera e liberale.