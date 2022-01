Un’Alessandria bella ma ingenua cede al cinico Vicenza

Vicenza (Vicenza 2 – Alessandria 1) – L’Alessandria fa vedere le cose migliori ma non basta e sono i padroni di casa a mettere nel carniere i tre punti. I Grigi partono all’attacco collezionando corner in serie ma il Vicenza mantiene una superiorità territoriale che lo porta al vantaggio al 27’ con Diaw che di destro non lascia scampo a Pisseri. La partita non cala di tono e al 41′ sono i nostri a sfiorare il gol con Chiarello che si fa spazio in area, ma il suo destro esce di poco a lato. Il pareggio è nell’aria e arriva al 44’ sempre con Chiarello che gira in rete un traversone di Parodi. Nella ripresa le due squadre si confrontano ad armi pari ma sono i padroni di casa a chiudere la pratica al 78’ con Diaw che sfrutta un cross di testa di Crecco da sinistra, e svetta in area facendo secco l’incolpevole Pisseri.