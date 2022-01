Vicenza 2, Alessandria 1: zero punti; Grigi a testa alta. Le pagelle

Pisseri 6,5 – Primo tempo senza troppi pensieri ma il diagonale di Diaw che porta in vantaggio i padroni di casa è un colpo di scimitarra. Poi paratona di piede salva risultato al 60’. Sul colpo di testa scoccato a centro area da Diaw al 78’ invece non ci può fare niente.

Mantovani 6 – Il nostro centrale destro se la sfanga con sicurezza nei primi 45’. Anche nella ripresa non demerita. Il fatto poi che prendiamo il secondo gol non appena si passa alla difesa “a quattro” è una degna di chi non conosce né il calcio né lo sport. Diaw ha fatto un gesto tecnico straordinario, punto e basta. Quando gli avversari sono bravi come in questo caso bisogna applaudirli e rispettarli.

Prestia 6 – Non sappiamo se sul primo gol subito potesse fare meglio ma ci crediamo poco. La ripresa è l’assalto a Fort Apache e lui fa il capitano coraggioso. Forse sugli alleggerimenti rimane un po’ “primitivo”.

Parodi 6,5 – Stavolta Brocchi (primo Mister in questa stagione…) prova a mettere sulla sua corsia una punta fisicamente possente, oltre che bravo tecnicamente e lui va in difficoltà, almeno nella prima frazione. Il gol del vantaggio arriva dalla sua parte ma l’errore parte da una gestione errata mandrogna in mezzo al campo e regala un tre contro tre ai vicentini. Il nostro non si dà per vinto e appena intravede la possibilità attacca a sua volta. Sua l’incursione e l’assist per Chiarello al 44’. Nella ripresa elevato rendimento il suo e spostamento a uomo contro Giacomelli sul centro destra (marcatura corretta quella decisa da Longo) mentre Coccolo prende il suo posto a sinistra.

Pierozzi 6 – Primi 45’ diligenti, senza acuti e con due alleggerimenti facili ma sbagliati. La sua è una riprova importante: un titolare a tutti gli effetti.

Coccolo (dal 75’) 6 – Esordio del nuovo acquisto giovane ex Spal e con lui la difesa mandrogna si schiera con 4 in linea e il giovanotto si cucca l ‘eroe di giornata che si inventa il gol del decisivo vantaggio con una zuccata disegnata da Giotto.

Casarini 6,5 (nella foto) – Un primo tempo in ombra, sia quando difende sia quando torna in possesso di palla. Nella ripresa tampona a tutto spiano ma è sempre un po’ impreciso, povera anima.

Ba 5 – Si prende un giallo a metà primo tempo per proteste (non va bene!), ma nel gioco è da sufficienza abbondante. E di fatti al 48’ secondo giallo per lui e i Grigi in 10. Che peccato! Lasciare i suoi in inferiorità numerica in un match simile, tra l’altro appena raddrizzato, per un tempo intero la dice lunga sulla ingenuità del primo giallo preso per proteste. Sia chiaro: tatticamente è stato per i Grigi un brutto colpo rimanere in 10 in una partita tatticamente così equilibrata ma il secondo gol, visto come è stato confezionato, lo si subiva anche se eravamo in 12 in campo.

Lunetta 6 – Non male sulla fascia la sua prima frazione, avrebbe pure la palla buona per segnare ma il suo destro è il solito straccio. Stavolta è meno determinante rispetto alle due partite precedenti.

Mustacchio (dal 82’) 6 – Gioca bene quei 25’ che gli toccano e ha pure la palla giusta per il gol del pareggio ma è un’esecuzione difficile e sfortunata.

Chiarello 6,5 – Segna allo scadere del primo tempo il gol del 1-1 con un’incursione in area per raccogliere un assist corto dalla sinistra. Ha ancora una palla buona nella ripresa ma non riesce a segnare.

Milanese 6 – Qualche spunto interessante e una bella palla giocata nel primo tempo. Nella ripresa all’ora di gioco paga l’ingenuità di Ba con la sostituzione con Gori che dovrebbe garantire maggiori garanzie in fase di copertura.

Gori (al 60’) 6 – Esordio in un momento topico della partita e si trova subito sull’otto volante ma dimostra di sapere come si sta in campo.

Corazza 5 – Un primo tempo e un po’ in obiettiva difficoltà ad entrare nel vivo del gioco e si becca pure un giallo evitabile.

Marconi (dal 60’) 6 – Solo soletto, ovviamente i compagni faticano a sostenere la sua azione. Lui invece riesce a fare il possibile per reggere anche palle fradice e “spizzarle” per i compagni.