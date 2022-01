Vittoria meritata del Derthona opposto al Vado

Tortona – Due gol nel primo tempo sono bastati per mettere in ginocchio il Vado. La rete del vantaggio arriva dopo due minuti di gioco con con Saccà che spara un traversone raccolto da Romairone che segna. Raddoppio dei padroni di casa con Gueye che gira di testa un corner battuto da Romairone. Stessa musica nel secondo tempo coi Leoncelli all’attacco e i liguri arroccati in difesa. Terza rete al 36′ con Diallo che anticipa Tinti e batte Cirillo con un pallonetto calciato appena fuori area.

Derthona 3 – Vado 0

Derthona (4-2–3-1): Teti, Luzzetti, Todisco, Galliani, Gjura, Saccà (32’ st Otelè), Filip (46’ st Negri), Manasiev, Gueye (18’ st Kanteh), Romairone, Diallo. All. Zichella

Vado (4-3-3): Cirillo, Gandolfo, Anselmo, Brero, Papi (16’ st Costantini), Tinti, Lazzaretti, Brondi (31’ st Lo Bosco), Capra, Galvanio (16’ st Giuffrida), Aperi. All. Solari

Arbitro: Aronne di Roma

Gol: 2’ Romairone, 35’ Gueye; st 36’ Diallo

Ammoniti: Galliani, Saccà, Kanteh e Lo Bosco

Corner: 5-2

Recuperi: 1+4