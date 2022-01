Ovada – Ieri mattina sulla A26 il traffico automobilistico è rimasto bloccato per circa un’ora nel tratto tra Ovada e Masone in direzione di Genova Voltri per un incidente verificatosi intorno a a mezzogiorno nell’area di uno scambio di carreggiata dovuto agli eterni cantieri presenti sull’autostrada. Fortunatamente non si è trattato di nulla di grave, il traffico ha poi cominciato a sbloccarsi verso le 13. L’incidente ha provocato fino a sette, intollerabili, chilometri di coda.