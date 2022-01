Da Cse Sanità: “Grazie all’impegno della Cse sanità calmierata la situazione dell’Ipab di Castellazzo Bormida”

Grazie all’impegno della Cse sanità che ha coinvolto pienamente appena ha ricevuto la comunicazione di cessazione dell’appalto da parte della Cooperativa Sociale Eurotrend Assistenza Arl ha revocato la cessazione dell’appalto e i licenziamenti del personale. Claudia Mensi referente sindacale Cse sanità ha detto: ”Grazie al nostro impegno sono stati revocati i licenziamenti e la cessazione d’appalto dell’Ipab di Castellazzo Bormida, ora si proceda con un ampio dialogo in cui trovare l’accordo con tutte le parti in causa per il bene dei lavoratori e degli ospiti”.