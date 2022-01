Dalla Questura di Alessandria: controllati locali dell’alessandrino sotto l’aspetto delle prescrizioni previste dai Decreti Legge e D.P.C.M.

La Polizia di Stato alessandrina insieme al personale del Comando Compagnia dei Carabinieri di Alessandria, nell’ambito dei controlli preventivi sul territorio, ha finalizzato nella notte tra sabato e domenica u.s., un’incisiva e mirata attività preventiva sia in città che nei sobborghi in quei locali che propongono ai loro clienti pubblici spettacoli, ma anche solo la somministrazione di cibi e bevande.

Le verifiche hanno avuto anche l’ausilio degli specialisti della Polizia Scientifica e del settore della Polizia Amministrativa quale supporto tecnico per gli accertamenti di settore.

I locali sottoposti a controllo hanno lasciato trasparire un generale rispetto della normativa vigente, anche e soprattutto sotto l’aspetto delle prescrizioni previste dai Decreti Legge e D.P.C.M. che perimetrano le disposizioni anti pandemiche.

Un noto locale di pubblico spettacolo, appena fuori città, presentava però diverse criticità. Il titolare permetteva l’assembramento da parte dei clienti presenti che peraltro erano anche intenti a ballare, inosservanze che conducevano alle sanzioni ai sensi dell’art 4 c.1 del DPCM 02/03/2021, in vigore fino al 31/03/2022, per effetto dell’art.18 del D.L. nr. 221 datato 24/12/2021. In virtù di tali combinati disposti veniva stabilita la chiusura provvisoria di 5 giorni per impedire la prosecuzione della violazione.

Gli operatori accertavano altresì che il personale del locale addetto alla somministrazione di bevande, al momento dell’ingresso delle forze dell’ordine, stava servendo una bevanda alcolica ad un minore di anni 18, al quale è stato somministrato da bere senza che gli fosse stato chiesto il documento d’identità. Episodio, la cui contestazione amministrativa verrà erogata dopo ulteriori verifiche.

I controlli ad ampio raggio sul territorio, in particolare del rispetto delle norme anti Covid19, fanno parte dell’attività quotidiana della Polizia di Stato, nell’ambito del permanente impegno in merito alla prevenzione, a maggior ragione in questo periodo storico dove assecondare le vigenti prescrizioni anti pandemiche assume un ruolo necessario per contenere la diffusione del contagio.