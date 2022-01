Peste suina, fuoco alle polveri, inizia il massacro

Ovada – Le squadre che si dovranno occupare dell’abbattimento dei maiali infetti (prima di procedere coi cinghiali colpevoli di essere liberi e di aver avuto la sfortuna di scorrazzare nella zona rossa tra la Liguria e il Basso Piemonte) arriveranno stamane da Cuneo e cercheranno di portare a termine il compito assegnato entro sera. I capi da abbattere sono circa 350 tra la Valle Stura, l’Alta Val Bisagno e la Val Polcevera, dove si trovano gli allevamenti. Oltre ai 14 cinghiali infetti trovati morti nelle ultime due settimane, da oggi l’emergenza della peste suina allungherà il numero delle vittime. Alle aziende di allevamento dei maiali è arrivata via pec la comunicazione dell’abbattimento. I rimborsi saranno di 1,45 euro al chilo. L’inevitabile di oggi sarà seguita da quella dei cinghiali che vivono nella zona rossa (tra i 5 e i 10 mila), compresi quelli urbani e quasi addomesticati che vivono nell’alveo del Bisagno. La questione è già all’ordine del giorno e i primi abbattimenti arriveranno a breve. Dura la reazione degli animalisti che chiedono con urgenza l’istituzione di una riserva dove i cinghiali possano essere monitorati e continuare a vivere tranquilli. Toccherà ad Angelo Ferrari, nominato dal governo commissario per l’emergenza, indicare il quando e il come: “La priorità era l’abbattimento dei suini, perché in caso d’infezione sarebbe stato un disastro economico, ma l’ordinanza ministeriale è molto chiara e fa riferimento a una campagna di sradicamento della peste in tutto il territorio”. Intanto arriva la conferma che questa settimana proseguiranno le azioni volte a delimitare l’area di contagio che dovrebbe essere quella delimitata dalla A7 (novese) e A26 (ovadese), in modo da evitare nuovi rischi che cinghiali infetti possano muoversi dalla zona rossa. Altre barriere con griglie metalliche interesseranno la statale dei Giovi e quella del Turchino.