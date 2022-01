Sessantenne muore mentre fa sesso, la prostituta lo riveste ma dimentica le scarpe

Rapallo (da Genova24) – Un infarto mentre consumava la sua “ora d’amore” ha stroncato un sessantenne di Rapallo la cui vicenda è finita al centro d’una vicenda tragica e a tratti rocambolesca. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo ieri sera stava consumando un rapporto sessuale con una giovane prostituta brasiliana, poco più che ventenne, quando è stato colto da malore improvviso ed è morto. Qui l’inizio dell’ulteriore tragedia: la ragazza, spaventata anche perché senza regolare permesso di soggiorno, ha prima chiesto consiglio a un’amica, poi ha deciso di non chiamare subito i soccorsi, per poter invece inscenare un finto e casuale ritrovamento del corpo. Così in fretta ha rivestito l’uomo e l’ha sdraiato sul pianerottolo dell’appartamento. Dopo di che ha avvertito la polizia dicendo di aver trovato il cadavere di ritorno a casa.

Il “piano” della prostituta poteva avere anche qualche margine di riuscita se non fosse stato per un piccolo, ma determinante particolare, subito balzato agli occhi degli agenti: il corpo giaceva completamente rivestito, ma a piedi nudi. Sotto torchio, la giovane brasiliana ha poi confessato la verità. Ora sarà proprio l’autopsia, disposta dal magistrato di turno, a rivelare le cause effettive del decesso: in caso di morte istantanea la ragazza non sarà sottoposta a provvedimenti, ma in caso contrario, potrebbe incappare nell’accusa di omissione di soccorso.