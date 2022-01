Tir precipita dalla tangenziale dopo un frontale: un morto

Vercelli – Tremendo incidente stradale al chilometro 77 della Provinciale 11 verso le 10:30 di stamane. Per cause in corso di accertamento si sono scontrati frontalmente un Tir e un’auto lungo il ponte della tangenziale di Borgo Vercelli. L’ automobilista è morto sul colpo mentre il camionista del Tir, che è precipitato nel campo sottostante, sbalzato fuori dalla cabina, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Novara. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia, carabinieri e 118. Sono in corso i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.