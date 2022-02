Covid: finalmente in arrivo due vaccini seri, il Novavax e il Valneva

Torino – I nostri lettori ci avevano chiesto di comunicare quando sarebbero arrivati in Italia i “veri” vaccini anticovid, il Novavax e il Valneva. Ebbene la notizia è ufficiale: entro giovedì 10 febbraio è previsto l’arrivo in Italia dei primi 3,6 milioni di dosi di Novavax. Mentre per il Valneva bisogna attendere ancora un po’, fino ad aprile. Il Novavax è un vaccino che sfrutta la tecnica delle proteine ricombinanti, in uso da tempo contro malattie come pertosse, epatite, meningite, herpes zoster e altre infezioni di carattere virale. I due vaccini si differenziano dai preparati finora utilizzati contro la pandemia perché si basano sul virus inattivato, che stimola la risposta immunitaria.

Carissimi lettori, che dire? Abbiamo fatto bene a resistere e ad attendere con pazienza.

Abbiamo evitato di iniettarci una porcheria di siero genico, e ora ci sono due veri vaccini che funzionano come tali e non attivando corte molecole di RNA o di DNA.

Per maggiori dettagli chiedete ai vostri medici di famiglia e all’Asl.