Da Chamonix una spedizione per recuperare il corpo del novarese Corrado Pesce

Chamonix – Stando alle previsioni meteo è giovedì il giorno ideale per poter recuperare il corpo di Corrado Pesce, l’alpinista novarese morto sulla vetta in Patagonia del Cerro Torre dopo essere rimasto bloccato per oltre 48 ore. S’era procurato gravi ferite dopo essere stato travolto col compagno di cordata Tomás Aguiló da una valanga. Oltre a chi è già sul posto, partirà proprio da Chamonix, dove Pesce viveva ormai da anni, una spedizione per dare una mano alle operazioni di recupero del corpo ormai esanime dell’alpinista italiano. In occasione dell’intervento la squadra avrà anche a disposizione un drone più potente.

La tragedia si è consumata sabato 29 gennaio. Subito il compagno di cordata era riuscito a portarlo in un rifugio e poi, nonostante le ferite era sceso verso i soccorritori. Purtroppo il maltempo ha impedito le operazioni per raggiungere Pesce la stessa notte.