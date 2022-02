Erg cresce in Italia e in Spagna con eolico e solare

Genova – Erg, la grande azienda liguro-piemontese delle famiglie Garrone e Mondini cresce nel solare in Spagna e nell’eolico in Italia. Il gruppo ha acquisito dalla spagnola Gei Subasta il 100% del capitale di due società di progetto proprietarie di impianti solari in esercizio nelle regioni di Castilla de la Mancha e Andalusia, la cui potenza è pari a 50 e 41,6 MW. Costo: 96,2 milioni di euro. Gli impianti hanno una produzione totale annua di 188 GWh, fra le più alte in Europa. Erg si è inoltre aggiudicata una tariffa per 20 anni su 97,2 MW di nuova capacità eolica della settima asta del Gestore dei Servizi Elettrici. La commessa riguarda il progetto di Camporeale e Roccapalumba, entrambi a Palermo. L’investimento è di 100 milioni.

Nella foto: Edoardo Garrone, presidente del gruppo Erg