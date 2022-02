Mistero fitto all’ospedale di Alessandria: un padre e due fratelli sono mancati nel giro di un mese all’ospedale

Alessandria – Naturalmente si parla subito di Covid, ma la vicenda sembra un po’ più complessa. Nel giro di 22 giorni sono mancati due fratelli e il padre, tutti ricoverati all’ospedale di Alessandria. Oggi s’è svolto il funerale dell’ultima vittima, Mario Grassi, 58 anni, residente in Via Parri, morto sabato 29 gennaio, che lascia la moglie Antonietta che fa l’infermiera all’ospedale di Alessandria e il figlio Matteo. Il referto non è stato reso noto e non si conoscono le cause del decesso. La cosa strana è che venerdì 7 gennaio era mancato anche il fratello Massimo di 61 anni, residente nel quartiere Pista con la moglie Isabella e due figli adottivi, dipendente di Amag Reti Idriche, mentre il venerdì dopo, il 14 gennaio, è mancato il padre Giorgio di 86 anni residente in Via Palermo con la moglie Vita di 83 anni. Anche dei due non è stato reso noto il referto. Come è stato possibile tutto ciò? Si tratta di una tragica coincidenza o alla base esiste una spiegazione? Come mai sono mancati nello stesso reparto dell’ospedale cittadino tre signori che non presentavano particolari patologie? Qual è stato il focolaio che stroncato le loro vite? E se c’è stato un focolaio, li ha colpiti in famiglia o una volta ricoverati? O cos’altro ancora? Ne sapremo di più nei prossimi giorni.