Per il rumore di una ventola Voltaggio è in rivolta

Voltaggio – La zona sarebbe tranquilla: boschi, ruscelli, villaggi incantevoli, gente simpatica. Insomma dalle parti di Voltaggio, nell’alta Val Lemme oltre Gavi, si viveva in un ambiente bucolico, ma bisogna usare l’imperfetto perché da dieci giorni i residenti sono tormentati dal rumore di sottofondo di una gigantesca ventola di raffreddamento nel cantiere per il Terzo Valico. Gli abitanti di Val Carbonasca, a Voltaggio, da più di una settimana per quel rumore incessante non riescono a dormire di notte. Colpevole è un pozzo di aerazione costruito sopra la valle, lungo la strada provinciale 163 della Castagnola. Nel cantiere Val Lemme, completato da tempo il cosiddetto camerone, sono in corso di scavo i tunnel dei binari pari e dispari verso Genova e verso Milano, con un’intensa attività h24. L’enorme pozzo sale dal cantiere alla montagna sovrastante per alcune centinaia di metri. La combinazione tra la dimensione della ventola e del lunghissimo e grande tubo che fa da tromba fa si che il ronzìo risulti insopportabile. La gente si sta mobilitando e prossimamente sarà organizzata una raccolta firme fra i residenti.