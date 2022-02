Il vaccino anticovid non è la patente di guida

di Giusto Buroni – Per rintuzzare le critiche di illegittimità alle costrizioni e alle sanzioni adottate per obbligare i cittadini a sottoporsi ai provvedimenti antipandemia, molto spesso gli autorevoli opinionisti inviati ai talk show chiamano in causa la Patente di Guida, come strumento per prevenire danni a se stessi e al prossimo, e in questo senso molto simile alla vaccinazione. Le Autorità possono chiedere di vederla e puniscono in vario modo chi non ne è in possesso. Di fronte a un tale paragone i contestatori tacciono o mutano strategia (e se non tacciono, l’accorto regista del talk show spegne loro il microfono). Non c’è avvocato, giornalista o parascienziato che faccia osservare che solo se una persona (o un animale) sposta un automezzo in modo giudicato pericoloso dalla Pubblica Autorità può essere indagato, controllato e, se del caso, punito (dopo regolare processo). Se invece se ne sta seduto in un (proprio) veicolo ben fermo, nessuno è soggetto a rispondere del fatto che abbia o no un documento che lo autorizzi a manovrare il mezzo, né accusato (e sanzionato) per non avere superato un esame per ottenere il documento che lo autorizzi a guidarlo. E tutto il mondo perbene si scandalizzerebbe se ciò accadesse. Ma nel caos della pandemia, con tutte le “autorità”, gli “scienziati”, i “comunicatori” e i “malati di protagonismo” in stato di fibrillazione e di confusione, in Italia passa e entra in vigore senza critiche e modifiche un “decreto” che, praticamente in modo telematico e quindi automatico, appioppa 100 euro di multa, una tantum, ma con riserva di aggravamento in caso di “recidiva”, al “fuorilegge” (così lo definisce il Corriere della Sera in un articolo) col seguente “identikit”: italiano, età superiore a 50 anni, sprovvisto di certificato di vaccinazione (o di esenzione dal vaccino). Il sanzionato, che quindi può essere (e nella maggior parte dei casi lo è) un cittadino responsabile, che da due anni esce di casa solo per visite e analisi mediche, bardato come un lebbroso e indicato da parenti e vicini come sicuro portatore di infezione, è quindi colpevole: di non possedere un passaporto straniero, di avere più di 50 anni (e non c’è motivo logico o scientifico per condonare ai più giovani la pena), di non essersi sottoposto (per comprensibili motivi che all’autorità non interessano) alla “marchiatura” del vaccino; che, “solo se lo fai anche tu, ti salva dalla morte (?), ti risparmia la malattia grave, ti riduce, senza annullarlo, il rischio di contagio, riduce la contagiosità verso altri”; il tutto per un tempo che va da zero a due-tre mesi (ancora da appurare, e forse per sempre ignoto, perché dipendente dall'”infida nuova variante”). A differenza della patente di guida, dunque, questo decreto non prevede che ci sia accertamento diretto di colpevolezza per avere commesso un reato, perché nel caso della pandemia il reato è “non essere vaccinato dopo i 50 anni”, whatever it takes, e il verdetto può essere dato da un semplice PC che incroci i dati anagrafici con quelli sanitari. Grazie a questa “difficoltà digitale”, certamente molti si salveranno, ma i pochi che saranno colpiti (1 milione, sui circa 1,8 milioni che, secondo le stime recenti, pare corrispondano all’identikit) forniranno circa 100 milioni all’Erario senza per nulla contribuire al “progresso della scienza” e alla riduzione del contagio. Si sarebbero potuti destinare all’acquisto di medicinali anticovid da somministrare ai malati, nonostante il vaccino, che non si chiamino Berlusconi, Bertolaso, Briatore, Galli, ma a questo i nostri cinici legislatori e premurosi amministratori non sono ancora arrivati.